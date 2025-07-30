На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили за призывы против России и переводы ВСУ

Суд в Кузбассе приговорил мужчину к 14 годам за помощь украинской армии
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Кемеровский областной суд приговорил 29-летнего жителя Новокузнецка к 14 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности России. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году мужчина использовал интернет для распространения призывов, направленных против интересов страны, а также переводил деньги в фонд, оказывающий поддержку Вооружённым силам Украины. Его действия квалифицированы по ст. 275 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

Как уточнили в прокуратуре, преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по подозрению в государственной измене.

В этот же день в столице Республики Удмуртия Ижевске 19-летняя девушка получила шесть с половиной лет колонии по статье о госизмене.

Ранее осужденный за госизмену основатель Group-IB в колонии стал подсобным рабочим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами