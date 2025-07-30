Россиянина осудили за призывы против России и переводы ВСУ

Суд в Кузбассе приговорил мужчину к 14 годам за помощь украинской армии

Кемеровский областной суд приговорил 29-летнего жителя Новокузнецка к 14 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности России. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году мужчина использовал интернет для распространения призывов, направленных против интересов страны, а также переводил деньги в фонд, оказывающий поддержку Вооружённым силам Украины. Его действия квалифицированы по ст. 275 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

Как уточнили в прокуратуре, преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

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