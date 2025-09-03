На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогеру Маркаряну продлили срок ареста

Маркаряну продлили срок ареста по делу об оскорблении памяти защитников Отечества
Подруга Маркаряна Юлия/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября», — говорится в публикации.

Скандально известный своими женоненавистническими высказываниями Арсен Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. В СМИ писали, что поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

После ареста Маркарян опубликовал в соцсетях большой пост, в котором заявил о допущенных им ошибках, осознании глупости многих своих поступков и «нездоровом состоянии», в котором он вел свои эфиры. Блогер утверждает, что его «медийный образ» не соответствует его реальной личности и на деле он без публичной огласки помогал «нашему фронту на СВО» и «женщинам в тяжелой ситуации».

Ранее адвокат Маркаряна заявил, что блогер признал вину и готов сотрудничать с судом.

