Петербурженка пожаловалась на врача и попала в суд

Жительница Петербурга стала фигуранткой административного дела после оскорбления медика. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, женщина обратилась в комздрав города с жалобой на врача. В документе она подчеркнула, что не может получить лечение.

«Также добавила несколько комментариев о семье врача, которые, как указано в экспертном заключении, несут признаки возбуждения ненависти и вражды», – сообщается в публикации.

В жалобе она упомянула семью врача с указанием на их династическое происхождение от крымских татар. Это посчитали унижением достоинства. Так как документ женщина отправила в госорганы, а не кому-то одному по почте, его признали публичным.

Материалы передали в суд.

Как рассказал адвокат Юрий Шофаренко, россияне могут попасть под суд за неосторожные высказывания в чатах. Например, в случае, если человек ложно обвинил собеседника в чем-то или оклеветал. За это можно заплатить штраф до миллиона рублей.

Ранее в Петербурге подросток оскорбил девушку, извинился, но был избит компанией ее друга.