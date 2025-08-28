На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге подросток оскорбил девушку, извинился, но был избит компанией ее друга

78.ru: в Петербурге компания избила подростка из-за оскорбления девушки
 Global Look Press

В Петербурге молодые люди массово избили 17-летнего подростка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел после другого конфликта. По словам матери пострадавшего, молодой человек оскорбил девушку, с которой у него произошла ссора.

Практически сразу подросток извинился, но, несмотря на это, ему угрожал друг школьницы. В результате друг якобы организовал нападение на юношу. На спортивной площадке на улице Селидова шесть человек нанесли пострадавшему травмы.

После произошедшего молодой человек попал в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Спустя некоторое время его выписали. Его отпустили домой, но школьник все еще лечится.

Друга девушки тем временем задержали. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

До этого в Казани около десяти подростков избили мужчину в подъезде. Они пинали местного жителя и наносили удары ногами, но вскоре удалились. По словам пострадавшего, причиной нападения стал словесный конфликт.

Ранее в Ленобласти на видео попала массовая драка мигрантов около детского сада.

