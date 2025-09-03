Россиянам пригрозили тюрьмой за неосторожные высказывания в чатах

Общение в интернете может обернуться для россиян серьезной ответственностью — вплоть до уголовной, предупредил адвокат, член коллегии «Яртых и коллеги» Юрий Шофаренко в беседе с «Газетой.Ru».

«Ложные обвинения и клевета в адрес конкретных людей могут повлечь штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Угрозы убийством предусматривают до пяти лет лишения свободы. Публикация чужих фотографий или личной информации без согласия может повлечь до двух лет тюрьмы. Разглашение переписки или записи разговора — до одного года исправительных работ», — уточнил Шофаренко.

Отдельно адвокат отметил ответственность за оскорбление чувств верующих (штраф до 300 тыс. рублей), публичное оскорбление представителей власти (до 40 тыс. рублей или год исправительных работ), а также высказывания на почве национальной, расовой или религиозной вражды. По словам адвоката, в таких случаях возможен как административный арест, так и уголовное преследование по статье 282 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Адвокат добавил, что за призывы к насилию в отношении группы лиц грозит до пяти лет лишения свободы, а за демонстрацию запрещенной символики — штрафы и до четырех лет тюрьмы. Даже нецензурная брань в чатах может обернуться штрафом до 100 тыс. рублей, посетовал адвокат.

Шофаренко подчеркнул, что пострадавшие могут защищать честь и репутацию в гражданском порядке: суд вправе обязать удалить оскорбительную публикацию и взыскать компенсацию морального вреда.

«Даже в шутку не стоит писать то, что может быть расценено как оскорбление или клевета. Перед отправкой сообщения лучше подумать, не нарушает ли оно закон и не заденет ли других», — рекомендовал адвокат.

