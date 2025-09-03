На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Палатку сбежавших в Екатеринбурге террористов обнаружили в местном СНТ

Полиция вышла на место ночлега сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге террористов
Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга

Палатку сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге террористов обнаружили недалеко от СНТ «Хрустальный». Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

«Предварительно, преступники сбежали из сада через 59-й участок. Местных жителей предупредили о том, чтобы они не пускали к себе незнакомых людей. Часть силовиков уезжает из СНТ. Похоже, поиски сворачиваются», – сообщил местный житель.

В настоящее время СНТ оцеплен по периметру, каждый въезд заблокирован силовиками. Садоводов, которые сейчас приезжают в поселок, не пускают, машины тщательно досматривают. По информации местных жителей, одна из собак все же вышла на след сбежавших преступников. До этого полицейские заходили в дома к жителям СНТ и допрашивали их.

«Сбежали два преступника. Сказали, прячутся в садах, очень опасные. Ко мне заходили в сад, спрашивали, есть ли посторонние или нет. Все осмотрели», — сообщила дачница E1.RU.

Никакой инструкции на тот случай, если вдруг кто-то встретит беглецов, садоводам не давали. На месте работают кинологи. Инспекторы показывают дачникам фотографии.

2 сентября арестантов, сбежавших из следственного изолятора (СИЗО) №1 в Екатеринбурге, объявили в федеральный розыск. В базе указаны их имена и даты рождения: Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001, и Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000. Оба мужчины были задержаны по подозрению в поджоге военного комиссариата.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причиной побега стала коррупция сотрудников ФСИН.

