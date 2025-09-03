Россиян предупредили, чем можно заразиться в примерочной

Примерка вещей в магазине грозит заражением различными болезнями, поскольку на одежде могут жить стафилококки, десятки видов грибковых инфекций, синегнойная и даже туберкулезная палочки. Об этом «Пятому каналу» рассказала инфекционист Марият Мухина.

«Перед примеркой кофт стоит протереть воротник вещи, рукава, то, что плотно соприкасается с кожей, а у джинсов — просто внутреннюю поверхность пояса», — сказала эксперт.

В целях безопасности рекомендуется примерять вещи поверх своей одежды, особенно нательное белье и купальники, а также стирать их после покупки.

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова до этого рассказала «Газете.Ru», что через немытые ягоды можно заразиться гепатитом А, аскаридами, кишечной палочкой и другими инфекциями. Вирус гепатита А передается через грязные руки или зараженную воду при поливе, вызывая воспаление печени, слабость, желтуху и боль в животе. Норовирусы, которые также могут попасть на ягоды, особенно заразны и часто становятся причиной кишечных инфекций с рвотой и поносом.

