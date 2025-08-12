Названы инфекции и паразиты, которыми можно заразиться через немытые ягоды

Через немытые ягоды можно заразиться гепатитом А, аскаридами, кишечной палочкой и другими инфекциями, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Через немытые или испорченные ягоды можно заразиться различными инфекциями и паразитами. Бактериальные инфекции включают кишечную палочку (Escherichia coli), которая может попасть на ягоды через загрязненную воду, почву или при удобрении навозом. Это может вызвать диарею, боли в животе, иногда рвоту и лихорадку. Сальмонеллез (Salmonella spp.) также передается аналогичным образом, вызывая понос, рвоту и повышение температуры. Листериоз (Listeria monocytogenes) может вызывать тяжелые инфекции, особенно опасные для беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом», — отметила доктор.

Среди паразитарных инфекций, которыми можно заразиться через немытые ягоды, — лямблиоз, аскаридоз, эхинококкоз.

«Также через немытые или испорченные ягоды можно заразиться вирусами гепатита А и норовирусами. Вирус гепатита А передается через грязные руки или зараженную воду при поливе, вызывая воспаление печени, слабость, желтуху и боль в животе. Норовирусы, которые также могут попасть на ягоды, особенно заразны и часто становятся причиной кишечных инфекций с рвотой и поносом», — рассказала врач.

Ранее россиянам рассказали, на какие болезни указывают трещины на языке.