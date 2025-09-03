На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, кому не стоит употреблять кокосовое молоко

Врач Бобровский: кокосовое молоко противопоказано при подагре
Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Кокос может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, поэтому при наличии пищевой аллергии следует с осторожностью употреблять кокосовое молоко. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

«Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано потребление, но кто-то говорит, что можно для похудения. Еще к относительным относятся заболевания желудочно-кишечного тракта: панкреатиты, желчнокаменная болезнь. Также противопоказаниями являются такие болезни, как подагра и мигрень», — отметил специалист.

Он добавил, что людям с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина также не желательно пить кокосовое молоко.

Диетолог Екатерина Ширшова до этого говорила, что не стоит демонизировать коровье молоко.

По ее словам, если отойти от модных течений, рекомендующих растительные заменители, и обратиться к физиологии человека, картина окажется совсем иной. Молоко остается ценным источником легкоусвояемого животного белка. Белки — казеин и сывороточные протеины — биологически полноценны: содержат все незаменимые аминокислоты, включая лейцин, который напрямую участвует в синтезе мышечного белка.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить глютен и яйца в выпечке.

