Диетолог призвала отказаться от демонизации коровьего молока

Молоко когда-то считалось эталонным продуктом: его рекомендовали детям, подросткам, беременным и пожилым. Однако за последнее десятилетие отношение к нему резко изменилось. Молоко стало антитрендом — его обвиняют в воспалении, гормональных сбоях, и даже, в ускорении старения. Почему так произошло, «Газете.Ru» рассказала диетолог Екатерина Ширшова.

«Особенно активно отказ от молочных продуктов продвигается в социальных сетях: популярные блогеры, сторонники ЗОЖ и растительного питания, а также wellness-инфлюенсеры демонстрируют чашки с овсяным латте как символ более «чистого» выбора. Причины ухода от молока сформировались не в научной среде, а в культурной и маркетинговой. Идеи отказа от молочного продвигались вместе с ростом интереса к веганству, осознанному потреблению и пищевым ограничениям, а крупные производители альтернативных напитков быстро подхватили волну, предложив миндальное, кокосовое, соевое и овсяное «молоко» как современную, экологичную и полезную замену», — объяснила она.

Но если отойти от модных течений и обратиться к физиологии человека, картина окажется совсем иной. Молоко остается ценным источником легкоусвояемого животного белка. Белки молока — казеин и сывороточные протеины — биологически полноценны: содержат все незаменимые аминокислоты, включая лейцин, который напрямую участвует в синтезе мышечного белка. Ни овсяный, ни миндальный напиток не содержат и близко сопоставимого количества белка, а их аминокислотный профиль неполный, что делает их малоэффективными с точки зрения метаболических процессов.

«Кроме белка, коровье молоко дает организму кальций в высокоусвояемой форме. Усвоение кальция из молока достигает 30–35%, благодаря сочетанию с лактозой, белками и витамином D. В растительных напитках кальций обычно добавляют искусственно, но его биодоступность ниже и зависит от кислотности желудочного сока, уровня витамина D и формы соединения. Более того, производители не всегда указывают, что кальций оседает на дне упаковки и может не попасть в организм вовсе, особенно если напиток не встряхивают», — добавила врач.

Жиры в молоке — еще один недооцененный компонент. Молочный жир содержит витамины A и D в активной форме, а также сфинголипиды и бутират, поддерживающие здоровье слизистой кишечника и участвующие в регуляции иммунных процессов.

«Обезжиренные версии молока лишены этой пользы. В растительных напитках жиры либо практически отсутствуют, либо представлены нейтральными маслами. Исключение — кокосовое молоко, но его основа — лауриновая кислота, которая утилизируется организмом иначе и не обладает той же физиологической ценностью», — сказала врач.

Наконец, один из главных аргументов против молока — это непереносимость лактозы. Действительно, с возрастом у части людей снижается активность лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар. Это может вызывать вздутие, дискомфорт и нарушение стула. Однако это не делает молоко вредным: просто в таких случаях рационально использовать безлактозные продукты, которые сохраняют питательную ценность, но не вызывают симптомов.

«Таким образом, с точки зрения биохимии и физиологии, молоко — это функциональный продукт, поддерживающий обмен веществ, иммунную систему, здоровье костей и мышц. Альтернативные напитки — это вкусовой выбор, который может быть уместен в веганском или ограничительном рационе, но не являются полноценной заменой. Более того, они не обеспечивают необходимого уровня белка, кальция и витаминов, а их польза нередко сильно преувеличена», — заявила эксперт.

Молоко стало антитрендом не потому, что изменилось его влияние на организм, а потому, что тренды в питании теперь диктуют не физиологи, а маркетологи и соцсети. Для тех, у кого нет индивидуальной непереносимости, молоко по-прежнему может оставаться частью здорового, сбалансированного рациона, резюмировала она.

