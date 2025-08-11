На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог призвала отказаться от демонизации коровьего молока

Диетолог Ширшова: польза альтернативного молока сильно преувеличена
true
true
true
close
Shutterstock

Молоко когда-то считалось эталонным продуктом: его рекомендовали детям, подросткам, беременным и пожилым. Однако за последнее десятилетие отношение к нему резко изменилось. Молоко стало антитрендом — его обвиняют в воспалении, гормональных сбоях, и даже, в ускорении старения. Почему так произошло, «Газете.Ru» рассказала диетолог Екатерина Ширшова.

«Особенно активно отказ от молочных продуктов продвигается в социальных сетях: популярные блогеры, сторонники ЗОЖ и растительного питания, а также wellness-инфлюенсеры демонстрируют чашки с овсяным латте как символ более «чистого» выбора. Причины ухода от молока сформировались не в научной среде, а в культурной и маркетинговой. Идеи отказа от молочного продвигались вместе с ростом интереса к веганству, осознанному потреблению и пищевым ограничениям, а крупные производители альтернативных напитков быстро подхватили волну, предложив миндальное, кокосовое, соевое и овсяное «молоко» как современную, экологичную и полезную замену», — объяснила она.

Но если отойти от модных течений и обратиться к физиологии человека, картина окажется совсем иной. Молоко остается ценным источником легкоусвояемого животного белка. Белки молока — казеин и сывороточные протеины — биологически полноценны: содержат все незаменимые аминокислоты, включая лейцин, который напрямую участвует в синтезе мышечного белка. Ни овсяный, ни миндальный напиток не содержат и близко сопоставимого количества белка, а их аминокислотный профиль неполный, что делает их малоэффективными с точки зрения метаболических процессов.

«Кроме белка, коровье молоко дает организму кальций в высокоусвояемой форме. Усвоение кальция из молока достигает 30–35%, благодаря сочетанию с лактозой, белками и витамином D. В растительных напитках кальций обычно добавляют искусственно, но его биодоступность ниже и зависит от кислотности желудочного сока, уровня витамина D и формы соединения. Более того, производители не всегда указывают, что кальций оседает на дне упаковки и может не попасть в организм вовсе, особенно если напиток не встряхивают», — добавила врач.

Жиры в молоке — еще один недооцененный компонент. Молочный жир содержит витамины A и D в активной форме, а также сфинголипиды и бутират, поддерживающие здоровье слизистой кишечника и участвующие в регуляции иммунных процессов.

«Обезжиренные версии молока лишены этой пользы. В растительных напитках жиры либо практически отсутствуют, либо представлены нейтральными маслами. Исключение — кокосовое молоко, но его основа — лауриновая кислота, которая утилизируется организмом иначе и не обладает той же физиологической ценностью», — сказала врач.

Наконец, один из главных аргументов против молока — это непереносимость лактозы. Действительно, с возрастом у части людей снижается активность лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар. Это может вызывать вздутие, дискомфорт и нарушение стула. Однако это не делает молоко вредным: просто в таких случаях рационально использовать безлактозные продукты, которые сохраняют питательную ценность, но не вызывают симптомов.

«Таким образом, с точки зрения биохимии и физиологии, молоко — это функциональный продукт, поддерживающий обмен веществ, иммунную систему, здоровье костей и мышц. Альтернативные напитки — это вкусовой выбор, который может быть уместен в веганском или ограничительном рационе, но не являются полноценной заменой. Более того, они не обеспечивают необходимого уровня белка, кальция и витаминов, а их польза нередко сильно преувеличена», — заявила эксперт.

Молоко стало антитрендом не потому, что изменилось его влияние на организм, а потому, что тренды в питании теперь диктуют не физиологи, а маркетологи и соцсети. Для тех, у кого нет индивидуальной непереносимости, молоко по-прежнему может оставаться частью здорового, сбалансированного рациона, резюмировала она.

Ранее россиянам объяснили, почему после 30 лет молоко начинает вредить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами