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Россиянам рассказали, чем можно заменить глютен и яйца в выпечке

Врач Тананакина: яйца при приготовлении выпечки можно заменить на яблочное пюре

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При приготовлении выпечки классическую муку, содержащую глютен, можно заменить на безглютеновые альтернативы (миндальная или рисовая мука), а вместо яиц можно использовать яблочное пюре. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«К слову, пряности, такие как корица и имбирь, не только улучшают вкус выпечки, но и полезны для здоровья. Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь известен своими противовоспалительными и противорвотными эффектами», — отметила специалист.

Молочные продукты она посоветовала заменить на миндальное или соевое молоко, которые придадут выпечке новые вкусовые оттенки.

Чтобы снизить калорийность сладкой выпечки, врач рекомендует добавлять в нее кокосовый сахар вместо классического, поскольку у него ниже гликемический индекс.

При этом важно помнить, что чрезмерное потребление сахара в любой форме может привести к таким проблемам, как увеличение веса, риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Тананакина.

Ранее диетолог рассказала о вреде сахара для кишечника.

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