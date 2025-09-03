В Госдуме оценили идею ввести наказание за татуировки у подростков

В России не стоит наказывать подростков за татуировки, вместо этого лучше ввести ограничительные меры в виде разъяснительных бесед. Об этом «Москве 24» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя новость о работе над законопроектом о запрете татуировок для несовершеннолетних.

По ее словам, такие беседы можно было бы проводить в рамках «Разговоров о важном». Депутат также напомнила, что такие рисунки наносят на кожу на всю жизнь. При этом пожилые люди, которые сделали легкомысленные татуировки в юности, «выглядят смешно», считает она.

«Годы приходят и уходят, а гигиена человеческого тела, мне кажется, требует того, чтобы относиться к телу уважительно. Я считаю, что не нужно подросткам это все», — подчеркнула Останина.

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев до этого призвал россиян свести татуировки с тела ради будущего. Парламентарий считает татуировки «отвратительной модой, уродующей людей». По его мнению, по татуировкам на теле работодатели оценивают уровень потенциального сотрудника, и никогда такой человек не сможет стать топ-менеджером или устроиться на престижную государственную службу.

Ранее россиянам рассказали о способах удаления татуировок.