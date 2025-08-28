«Без боли и шрамов»: россиянам рассказали о способах удаления татуировок

Сегодня самым современным способом удаления татуировок считается применение пикосекундного лазера, однако такие аппараты позволить себе могут не все клиники. Ничуть не менее эффективен для этих целей широко используемый на рынке наносекундный лазер, хотя его действие более агрессивно, рассказала «Пятому каналу» основатель и главный врач центра эстетической медицины L'ART clinic Саломея Абальян.

«Наносекундный лазер чуть более агрессивный, чем пикосекундный. Чтобы была понятна разница, объясню на примере гальки. Если мы стреляем в камень пикосекундным лазером, он разбивается в мелкую крошку. Если наносекундным — в гальку. И, соответственно, галька сложнее и дольше выводится, чем песок», — объяснила врач.

По ее словам, сеансы удаления пикосекундным лазером стоят дороже, но за счет высокой эффективности требуется меньше процедур, что в конечном итоге обходится выгоднее. Некоторые врачи предпочитают чередовать оба аппарата, чтобы быстрее вывести пигмент, поэтому в данном случае все зависит от опыта специалиста, отметила Абальян.

Дерматолог подчеркнула, что такие современные методы удаления тату исключают вероятность появления шрамов. Если же все-таки по завершении всех процедур следы на коже остались, то это может быть связано с тремя основными причинами. Первая – непрофессионализм мастера, работы которого привели к появлению ожогов и рубцеванию. Такое случается, если доктор подбирает неверно выбранную энергию для удаления пигмента, пояснила Абальян.

Вторая причина появления рубцов – это игнорирование периода реабилитации. После сведения могут появиться отеки, мелкие пузыри, но если правильно ухаживать за кожей, то все это заживет бесследно, объяснила эксперт. Третьей возможной причиной появления шрамов она назвала сведение тату поддельным лазерным аппаратом, что довольно распространено в подпольных тату-салонах. По этой причине важно обращаться только в специализированные клиники и искать профессионального врача, подчеркнула дерматолог.

Абальян призвала россиян всегда запрашивать в клинике документы, подтверждающие оригинальность аппарата.

«Это очень важно делать, как и уточнять, на что доктор проходил обучение, есть ли у него опыт и допущен ли он к работе на аппарате», — заключила врач.

До этого врач — онколог-дерматолог Екатерина Вертиева предупредила, что татуировки могут вызвать в организме ряд аутоиммунных реакций и спровоцировать лимфому из-за красящего пигмента в них. По ее словам, в целом меланома и рак встречаются у людей с татуировками и без с одинаковой частотой. Однако пациенты могут вовремя не обратить внимание на свое состояние, потому что проявления заболеваний находятся в зоне рисунка. При этом тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

