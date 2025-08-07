На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что люди с татуировками не смогут стать топ-менеджерами

Депутат Госдумы Матвейчев призвал россиян избавиться от тату ради будущего
Депутат Государственной думы Олег Матвейчев призвал россиян свести татуировки с тела ради будущего. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий считает татуировки «отвратительной модой, уродующей людей». По его мнению, по татуировкам на теле работодатели оценивают уровень потенциального сотрудника, и никогда такой человек не сможет стать топ-менеджером или устроиться на престижную государственную службу.

«Люди не только портят тело, но и свое будущее. Если вы раскаялись и все осознали — идите сводить татуировки», — призвал Матвейчев.

В свою очередь депутат Татьяна Буцкая заявила, что молодежь часто делает татуировки неосознанно, не задумываясь о даже о смысле наносимых рисунков. По ее мнению, часто складывается ощущение, что владельцы татуировок сидели в тюрьме 15 лет.

Она добавила, что часто уже взрослые люди, оглядываясь назад, жалеют о сделанных татуировках, кто-то решается от них избавиться. Кроме того, Буцкая призвала запретить продавать оборудование для набивания тату в супермаркетах.

Ранее россиянин прогулялся в Сочи с нацистской татуировкой на шее и отправился в колонию.

