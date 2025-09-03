Водка «Третье сентября» может появиться в России

В России под брендом «Третье сентября» может появиться алкоголь и женское белье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предпринимательница из Кирова подала заявки на регистрацию товарного знака «Третье сентября» для водки, пива, рома, бренди и женского нижнего белья. Название отсылает к фразе из песни «Третье сентября», ставшей интернет-мемом.

Права на словосочетание принадлежат автору песни, но только в развлекательной и образовательной сферах. В предпринимательской деятельности бренд остается свободным, чем и решила воспользоваться женщина.

До этого продюсер раскрыл, сколько получили Игорь Николаев и Игорь Крутой за песню «Третье сентября», исполненную шансонье Михаилом Шуфутинским. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню».

