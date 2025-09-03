Продюсер объяснил секрет успеха песни про третье сентября

Песня «Третье сентября» в исполнении шансонье Михаила Шуфутинского не теряет популярности и не намерена уходить в забытье. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с РИАМО раскрыл секрет успеха композиции.

«Понятные слова, запоминающаяся мелодия и несравненное исполнение Шуфутинского. Это все хорошо работает в тандеме и дало песне не просто хитовость, но и мемность. То есть песня ушла в историю и регулярно вспоминается непосредственно в эту дату», — объяснил эксперт.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

Ранее в Госдуме призвали дать Шуфутинскому звание народного артиста.