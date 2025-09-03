На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель засунул ученице руки в трусы и поплатился

В Японии учителя подозревают в развратных действиях в отношении школьницы
close
Issei Kato/Reuters

В Японии 38-летнего учителя арестовали по подозрению в совершении развратных действий в отношении ученицы младших классов. Об этом сообщает NHK.

По информации издания, педагог преподавал в муниципальной начальной школе в районе Хигасимураяма в Токио. По предварительной информации, мужчина совершал противоправные действия с апреля по июль текущего года. По словам потерпевшей девочки, учитель неоднократно засовывал свои руки под ее нижнее белье и прикасался к ней. Родители девочки, узнав об этом, написали заявление в полицейское управление.

Педагог категорически отрицает обвинения.

До этого в США учитель организовал кружок, на котором приставал к ученицам и снимал процесс на видео. Педагога задержали за многолетние домогательства в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Свердловской области 16-летний ученик обвинил учителя в домогательствах.

