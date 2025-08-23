Учитель создал кружок, в котором приставал к ученицам и снимал процесс на видео

В США учителя задержали за многолетние домогательства в отношении учениц

Учитель из США стал фигурантом уголовного дела после домогательств в отношении школьников. Об этом сообщает Fox40.

64-летний педагог из Сакраменто по имени Ким Уилсон работал учителем в начальной школе, а также основал в учреждении клуб, где желающие могли попробовать себя в роли журналистов. Кружку выделили специальное помещение, где в комнате для трансляций мужчина приставал к подопечным.

«Там он совершал действия сексуального характера с ученицами, часто фотографируя или записывая их на видео», – сообщается в публикации.

При этом Уилсон иногда проводил мероприятия для детей у себя дома, где девочки также подвергались насилию. После того как о ситуации узнали в полиции, сотрудники правоохранительных органов пришли к учителю с обыском, в квартире подозреваемого обнаружили доказательства.

Так, мужчина хранил DVD-диски и другие носители с кадрами домогательств. Материалы Уилсон собирал несколько лет.

Педагог признал себя виновным в случаях с несколькими ученицами.

