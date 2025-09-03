На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским льготникам напомнили о сроках выбора формы социальных услуг

Депутат Говырин: до 1 октября россияне должны выбрать желаемую форму соцуслуг
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские федеральные льготники должны до 1 октября принять решение о том, в каком виде они планируют получать набор социальных услуг – в обычной форме или в качестве перечисления денег. Заявление о желаемом варианте следует направить в Соцфонд, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«От выбора зависит, будут ли льготы предоставляться в натуральной форме или перечисляться деньгами», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что натуральная форма соцуслуг подразумевает получение лекарств и различных медизделий, специализированного питания для детей-инвалидов. Кроме того, к такой форме услуг относятся возможность санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на ж/д транспорте к месту лечения.

В финансовом выражении в этом году набор соцуслуг предполагает выплату в 1728,46 рубля в месяц, где 1331,30 рубля направляется на лекарства, 205,95 рубля – на санаторное лечение и 191,21 рубля – на проезд.

Заявление о выбранной форме получения льгот можно направить через «Госуслуги», а также в МФЦ и клиентских службах СФР. В силу принятое решение вступит с января будущего года, а изменить желаемую форму получения льгот получится не раньше, чем в 2027 году, заключил парламентарий.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что отдельные категории россиян могут получить субсидию в 100 тыс. рублей на установку газового оборудования. Сумма может быть увеличена за счет регионального бюджета. Средства разрешено тратить на проектирование, монтаж внутри участка, покупку оборудования и приборов учета. Программа охватывает 13 льготных категорий, включая ветеранов, инвалидов и многодетные семьи. Субсидия покрывает ключевые этапы газификации – от проекта до ввода в эксплуатацию, подчеркнул депутат.

Ранее россиянам рассказали о льготах для одиноких пенсионеров.

