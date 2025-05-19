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Россияне могут получить 100 тысяч рублей на газовое оборудование

Депутат Кошелев: льготникам выделяют 100 тысяч рублей на газовое оборудование
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Александр Кряжев/РИА Новости

С 2023 года отдельные категории россиян могут получить субсидию в 100 тыс. рублей на установку газового оборудования. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сумма может быть увеличена за счет регионального бюджета. Средства разрешено тратить на проектирование, монтаж внутри участка, покупку оборудования и приборов учета. Программа охватывает 13 льготных категорий, включая ветеранов, инвалидов и многодетные семьи.

«Субсидия покрывает ключевые этапы газификации — от проекта до ввода в эксплуатацию», — подчеркнул Кошелев.

В феврале глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что российским пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу и бесплатное проведение газа до дачного участка. Парламентарий добавил, что в случае, если площадь земельного участка больше, то налог начисляется только на превышение установленного порога. При этом депутат предупредил, что указанная льгота действует только на один земельный участок, который находится в собственности пенсионера.

Ранее россиянам рассказали, как вырастут тарифы на электроэнергию в ближайшие 4 года.

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