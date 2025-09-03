проект

Россиянам назвали фрукт с самым высоким содержанием клетчатки

Врач Белоусов: груша – это фрукт с самым высоким содержанием клетчатки

Shutterstock/Ortodox

Клетчатка способствует нормализации уровня холестерина и глюкозы в крови, а также улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры. Однако многие не добирают дневную норму по клетчатке. Чтобы этого избежать, нужно добавить в рацион грушу, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Рйтберга) Евгений Белоусов.

«Средняя груша (около 178 г) содержит приблизительно 5,5 г пищевых волокон — это около 20–25% от суточной потребности взрослого человека (рекомендуется 25–30 г клетчатки в день). Это действительно высокий показатель по сравнению с другими фруктами: например, яблоко среднего размера содержит около 4,4 г, банан — 3,1 г.
Особенность груши в том, что её клетчатка представлена как растворимыми (пектин), так и нерастворимыми волокнами. Растворимая клетчатка способствует нормализации уровня холестерина и глюкозы в крови, а нерастворимая — улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры», – объяснил доктор.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, груша улучшает моторику кишечника, способствует росту полезной микрофлоры (пектин — пребиотик), снижает риск запоров, особенно у пожилых людей и детей.

«Исследования показывают, что регулярное употребление фруктов с высоким содержанием клетчатки ассоциировано с более низким риском развития синдрома раздраженного кишечника (СРК) и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Кроме того, груша содержит флавоноиды, фенольные кислоты и витамин С. Эти соединения обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогают снижать окислительный стресс, который лежит в основе многих хронических заболеваний — от атеросклероза до рака», – добавил доктор.

Врач рекомендует включать грушу в рацион как часть профилактики хронических заболеваний — особенно людям с риском запоров, ожирения, сердечно-сосудистых патологий и тех, кто стремится повысить качество своего питания.

Ранее врач назвал пять правил, которые помогут избежать заражения ботулизмом через домашние консервы.

