Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» хотят освободить по принципу неподсудности

Подорвавшего «СП» Кузнецова требуют освободить по принципу иммунитета военного
Виталий Белоусов/РИА Новости

Защита украинского гражданина Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», требует его освобождения на основании принципа иммунитета военнослужащего. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини накануне заседания апелляционного суда Болоньи, передает РИА Новости.

«Военный не может нести ответственность за действия, совершенные по приказу командования. Согласно Женевской конвенции, промышленные объекты являются законными целями, а их поражение не считается военным преступлением», — пояснил защитник.

Кузнецов, бывший офицер ВСУ, настаивает на своей невиновности и утверждает, что в момент инцидента находился на Украине. Суд рассматривает вопрос его экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры.

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова задалась вопросом относительно присутствия украинских дипломатов в ФРГ.

