Студентку из Москвы арестовали из-за сохраненного мема

Mash: 22-летняя студентка сохранила мем с упоминанием ЛГБТ и попала под арест
Студентка из Москвы Елена сохранила мем с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и попала под арест. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Девушке 22 года. Она добавила в сохраненные фотографии в одной из социальных сетей, название которой не конкретизируется, мем с котом «вжух и ты ... (лицо нетрадиционной ориентации)» и изображение человека, закутанного в символ ЛГБТ — радужный флаг и держащего в руках волшебную палочку и энергетик. На одной из картинок также была подпись: «Я фея геев энергетиков и котиков». Не уточняется, находились ли сохранные фотографии в открытом доступе.

Суд признал, что Елена совершила административное правонарушение и арестовал ее на 10 суток. Она отказалась комментировать журналистам произошедшее.

До этого студенту из Москвы назначили штрафы на 302 тысячи рублей за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» изображения с девушками и радужным флагом. Фотографии он сохранил еще в 2018 году, будучи школьником.

Ранее доносчик заподозрил россиянку в поддержке Украины из-за фото в желтой куртке на фоне неба.

