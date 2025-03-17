Студента из Москвы оштрафовали за сохраненки «ВКонтакте»

Студента из Москвы оштрафовали за сохраненки «ВК» с радужным флагом и девушками

Студенту из Москвы назначили штрафы на 302 тысячи рублей за сохраненные в соцсети «ВКонтакте» изображения с девушками и радужным флагом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, студента четвертого курса из Москвы обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений и ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) за четыре изображения, которые он сохранил во «ВКонтакте» еще в 2018 году, будучи школьником. В марте молодого человека задержали, и, по его словам, ему выписали общий штраф по четырем административным делам на сумму 302 тысячи рублей.

Студент рассказал, что он был задержан в свой день рождения.

«При входе из подъезда взяли под ручки и посадили в микроавтобус. Одним днем мы доехали до УВД, потом в прокуратуру и суд, в сумме пять часов все заняло. Пока ехал в автобусе, снес все сохраненки и скрыл профиль», — сказал он журналистам.

На молодого человека завели четыре административных дела: три — по статье 6.21 за пропаганду нетрадиционных отношений из-за фотографий с целующимися девушками, и одно — по статье 20.3 за пропаганду экстремистской символики из-за изображения, на котором две девушки держат радужный флаг.

По словам студента, оплачивать штраф он намерен самостоятельно, поскольку помимо учебы еще работает.

В конце февраля суд за день назначил жителю Москвы 11 штрафов за публикации в соцсети «ВКонтакте» изображений свастики и экстремистских цитат. По данным РИА Новости, мужчина начал публиковать запрещенные материалы в 2022 году, но сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили его посты только в январе 2025 года.

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