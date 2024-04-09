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Доносчик заподозрил россиянку в поддержке Украины из-за фото в желтой куртке на фоне неба

На россиянку написали донос из-за фотографии в желтом пуховике на фоне неба

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Антонида Смолина/VK

На жительницу Вологодской области донесли из-за фото в желтой куртке на фоне неба. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

В октябре прошлого года Антонида Смолина из Великого Устюга выложила в соцсети свою фотографию в желтом пуховике на фоне голубого неба и воды, на фото впоследствии наткнулся некий Валерий Николаевич П. В полицию мужчина решил обратиться, изучив снимок и увидев в нем «ассоциации с вражескими символами» и дискредитацию российской власти.

«Смешно? Пожалуй. Мне тоже сначала так показалось. А потом страшно стало. Не за себя — за людей, которые рядом живут. Что происходит у них в голове, в душе? Откуда это взялось?» — удивляется женщина.

На прошлой неделе к ней зашел полицейский. Он рассказал об обстоятельствах, побудивших доносчика к обращению в органы внутренних дел. Женщине пришлось писать объяснительную, в которой она указала, что купила куртку три года назад и «не может менять пуховики каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета».

В разговоре с изданием Baza Смолина уточнила, что полицейский отнесся к ситуации с пониманием. После его визита Антонида нашла доносчика в соцсетях, ему она пожелала успехов и благополучия, а также найти новое хобби, которое не будет связано «с длительным использованием гаджетов».

Ранее москвич рассказал полиции о брате-дезертире, который задолжал ему 50 тысяч рублей.

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