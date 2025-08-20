Стало известно, заменит ли искусственный интеллект психологов

Искусственный интеллект в ближайшее время не сможет полноценно заменить психологов, сказала «Газете.Ru» эксперт по эмоциональному интеллекту, психолог, бизнес-тренер Екатерина Дмитриева.

«Хоть ИИ уже умеет распознавать эмоции, имитировать эмпатию и давать рекомендации, все же его чувствительность, интуиция и способность к тонкому межличностному взаимодействию еще очень далеки от уровня живого, эмпатичного специалиста. Ведь психолог при взаимодействии с клиентом не только анализирует слова, но и улавливает невербальные сигналы, противоречия, контекст и уникальные особенности личности. А это уже не просто алгоритм, а живое участие, этические суждения и моральная ответственность. Вот это как раз то, чего ИИ пока не доступно. Робот может напоминать о психогигиене, предлагать техники самопомощи, отслеживать эмоциональное состояние и снижать уровень стресса в моменте. В этом смысле он может стать персональным ассистентом по заботе о психике, но точно не терапевтом», — отметила Дмитриева.

По ее словам, особенно в сложных, травматичных или кризисных ситуациях важна именно человеческая поддержка, где сочувствие идет не из базы данных, а из опыта и внутреннего участия. Поэтому ИИ — скорее полезный инструмент, но не замена психолога, резюмировала Дмитриева.

В 2025 году стоимость одного сеанса с российским психологом длительностью 50 минут составляет 700–1,5 тыс. рублей. В среднем по стране одно занятие с опытным психологом обходится примерно в 2 тыс. рублей. В Москве психологи берут за свои услуги от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в час. Цена зависит от образования, опыта, квалификации и популярности специалиста. В конце прошлого года сообщалось, что часовая сессия со специалистом обходилась в 3,4 тыс. рублей.

Ранее психолог Кристина Егиазарова обвинила искусственный интеллект в разводах россиян.