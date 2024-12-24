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Названы самые упоминаемые в соцмедиа слова в 2024 году

Слова «вайб» и «сигма» стали наиболее популярными среди россиян в 2024 году
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Depositphotos

Слова «вайб» и «сигма» стали наиболее популярными среди россиян в 2024 году. Об этом свидетельствует рейтинг компании «Медиалогия», который цитирует ТАСС.

Первое место по упоминаемости в социальных сетях на русском языке заняло слово «вайб» — ощущение атмосферы и настроение, которое создается тем или иным местом, событием, человеком или искусством. Его использовали в социальных сетях не менее 5,7 млн раз.

На втором месте — «сигма», не менее 4 млн сообщений. Этим словом называют обычно мужчин, которые демонстрируют независимое от мнения общества поведение и намеренно ведущих одинокий образ жизни. Часто термин используется в сатирическом ключе.

«Квадроберы» забрались на третье место рейтинга, набрав около 2,7 млн сообщений.

Среди других популярных у россиян слов в 2024 году — «скуф» (неопрятный мужчина среднего возраста), «инсайт» (внезапное озарение) и «нормис» (человек, далекий от субкультур).

До этого эксперты РАНХиГС заявили, что «суверенитет» стало государственным словом года в России. Также в главный список вошли слова «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал».

Ранее стало известно, что российские родители сами используют сленговые слова «кринж» и «вайб».

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