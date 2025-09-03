На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пилоту севшего в поле под Новосибирском самолета предъявили обвинение

Прокуратура обвинила пилота Белова в посадке самолета в поле под Новосибирском
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/Reuters

Командиру самолета Airbus-A320 Сергею Белову, экстренно посадившему воздушное судно в поле под Новосибирском, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе расследования уголовного дела собранными доказательствами, в том числе заключением летно-технической судебной экспертизы, следствием установлены нарушения, допущенные пилотом, которые повлекли жесткую посадку», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, дело Белова было направлено прокурору, который утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело пилота рассмотрят в суде, отметил источник.

Airbus-A320 экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

Ранее самолет, аварийно севший в поле под Новосибирском в 2023 году, начали распиливать.

