Пилоту севшего в поле под Новосибирском самолета предъявили обвинение

Прокуратура обвинила пилота Белова в посадке самолета в поле под Новосибирском

Командиру самолета Airbus-A320 Сергею Белову, экстренно посадившему воздушное судно в поле под Новосибирском, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе расследования уголовного дела собранными доказательствами, в том числе заключением летно-технической судебной экспертизы, следствием установлены нарушения, допущенные пилотом, которые повлекли жесткую посадку», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, дело Белова было направлено прокурору, который утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело пилота рассмотрят в суде, отметил источник.

Airbus-A320 экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

Ранее самолет, аварийно севший в поле под Новосибирском в 2023 году, начали распиливать.