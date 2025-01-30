Самолет, аварийно севший в поле под Новосибирском в 2023 году, начали распиливать

Самолет, севший в поле под Новосибирском в 2023 году, начали распиливать

Самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, начали пилить на части. Видео опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на авиакомпанию.

«На данный момент специалисты уже отрезали хвостовую часть. После завершения работ фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья утилизируют», — сообщили в канале.

В 2023 году Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка.

В ночь на 12 сентября борт выполнял рейс U6-1383 из Сочи и должен был приземлиться в аэропорту Омска в 7:50 (3:50 мск). Однако во время полета лайнер по техническим причинам изменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), после чего набрал высоту и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где запросил посадку.

В 9:44 по местному времени (5:44 мск) экипаж 37-метрового лайнера принял решение садиться на грунт вне пункта назначения и совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

Позже правительство Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщило, что авария произошла из-за проблем с гидравликой. Согласно заявлению, возникли опасения, что тормоза откажут, поэтому было решено садиться в Новосибирске, где длиннее полоса.

Пассажиры и члены экипажа в результате экстренной посадки существенно не пострадали. Некоторые пассажиры жаловались на ушибы и повышение давления. Позже стало известно, что Airbus A320 разберут на части.

Ранее стало известно, что севший в пшеничном поле самолет начали разбирать на запчасти.