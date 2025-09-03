Юрист объяснил россиянам, как нужно общаться с коллекторами

В России вступили в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов – теперь они не смогут общаться с гражданами анонимно. При этом обращения должников с жалобами относительно их звонков будут обязательны к рассмотрению. Адвокат Мехти Шарифов в беседе с Общественной Службой Новостей посоветовал россиянам избегать прямого разговора с коллекторами и не выходить за рамки деловой переписки.

Проблема с деятельностью коллекторов в России назрела давно – многие из них злоупотребляли своими правами, звонили не только самому должнику, но и его родственникам, коллегам, всячески докучая людям, которые не имеют отношения к долгам, напомнил юрист. Он подчеркнул, что новый закон исключит подобные нарушения.

«Данный закон эту возможность пресекает, вместе с тем, открывая другую возможность – совершать нерегламентированные звонки, используя интернет-телефонию, — пояснил адвокат. — Право гражданина отказаться от этого общения – это существенное право, выводящее взаимоотношения с коллектором в правовое поле».

В любом случае россиянам не стоит прямо общаться с коллекторами – лучше перевести диалог в деловую переписку, заключил он.

Напомним, закон о защите граждан от нарушений со стороны коллекторов вступил в силу 1 сентября. Теперь каждое электронное сообщение от коллектора — будь то СМС, e-mail или мессенджер — должно содержать имя кредитора или его представителя, подчеркнул сенатор Артем Шейкин. Также будет сокращен срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллекторами — 1,5 года вместо трех, что снижает риск неправомерного использования данных.

Ранее депутат Миронов раскритиковал идею продавать коллекторам долги россиян по ЖКХ.