В Афганистане будут искать сумасшедших и отправлять их на лечение

RTA: министерство добродетели Афганистана будет искать сумасшедших
Pvince73/Shutterstock/FOTODOM

Министерство поощрения добродетели Афганистана будет искать и собирать с улиц сумасшедших и отправлять их на лечение. Об этом сообщает телеканал RTA.

«Министерство поощрения добродетели, предотвращения порока и приема жалоб объявило, что, согласно особому распоряжению его превосходительства эмира всех правоверных [Хайбатуллы Ахундзады], оно обязано выявлять и собирать лиц с психическими расстройствами, называемых «безумными», из провинций и столицы и передавать их в ведение Красного Полумесяца для лечения», — говорится в сообщении.

Граждан Афганистана призвали звонить по телефонному номеру 191 и сообщать в управления и комитеты министерства в случае обнаружения таких лиц. При этом сотрудники министерства обязуются «соблюдать честь, человечность и исламские принципы при содержании этих пациентов, избегая любой халатности».

До этого портал Pajhwok со ссылкой на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока сообщал, что в северных провинциях Балх и Фарьяб Афганистана задержали и арестовали трех человек по обвинению в колдовстве.

Ранее власти афганской провинции запретили продажу кукол.

