Россиян предупредили о мошеннической уловке со звонком на неизвестный номер

Мошенники начали пытаться заставлять россиян звонить по неизвестным номерам. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что для реализации схемы злоумышленники создают иллюзию угрозы, например, заявив о взломе «Госуслуг», утечке данных и так далее. После этого мошенники отправляют сообщение с номером телефона, по которому нужно связаться для решения проблемы. Однако, по данным ведомства, благодаря звонку с человеком свяжется сотрудник мошеннического колл-центра.

Накануне гендиректор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров сообщил, что мошенники начали активно внедрять в свои схемы обмана технологии имитации голосов россиян. По его словам, чтобы подделать чужую речь, им достаточно всего 30-секундной записи голоса.

Ранее россиянам перечислили пять правил защиты от приемов мошенников.