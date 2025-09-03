В России за 10 лет в два раза снизилась младенческая смертность

За десять лет в России детская смертность снизилась более чем в два раза. По итогам первого полугодия 2025 года в стране был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности — 3,6 промилле, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По словам министра, достичь таких показателей помог комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка.

» <...> (коэффициент смертности — прим. ред) по итогам 2024 года (составил) 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года - 3,6 промилле», — рассказал Мурашко участникам VI съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».

В конце августа стало известно, что в России создали нейросеть, предназначенную для оценки развития мозга младенцев в первые месяцы жизни. Решение призвано стать вспомогательным инструментом при подозрении на детский церебральный паралич (ДЦП) и другие заболевания центральной нервной системы, помогая врачам выбрать оптимальную тактику реабилитации пациента. Любой врач может использовать его, загружая анонимизированные результаты МРТ младенца. В перспективе технология позволит оценивать развитие мозга в динамике и значительно ускорит процесс принятия решений о терапии.

Ранее в Совфеде предложили ввести в поликлиниках должность специалиста по грудному вскармливанию.