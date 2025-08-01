В СФ предложили ввести в поликлиниках должность специалиста по грудному вскармливанию

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с ТАСС заявила о необходимости ввести в детских поликлиниках должность специалиста по грудному вскармливанию.

По мнению сенатора, такая инициатива станет своевременной мерой поддержки материнства и детского здоровья. Косихина подчеркнула, что грудное вскармливание — не только оптимальный способ питания для младенцев, обеспечивающий их необходимыми питательными веществами, но и важный элемент формирования эмоциональной связи между матерью и ребенком.

Она также указала, что особая поддержка требуется молодым матерям, которые часто сталкиваются с трудностями в организации кормления. При наличии квалифицированного специалиста в поликлинике женщины смогут получать своевременные консультации, а также помощь в решении возникающих вопросов.

Сенатор выразила уверенность, что внедрение такой должности повысит процент успешного грудного вскармливания, поможет укрепить здоровье детей и окажет значимую поддержку матерям в один из самых ответственных периодов их жизни.

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