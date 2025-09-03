Названы самые полезные для здоровья виды рыбы

Лосось является одним из самых полезных видов рыбы, поскольку в нем есть омега-3 жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они советуют отдавать предпочтение дикому лососю, потому что в выращенном в искусственных условиях могут содержаться вредные добавки. Еще один полезный вариант — треска, это источник белка и витамина B12. Последний полезен для кроветворения и поддержания здоровья нервной системы.

«Тунец прекрасно подходит для приготовления салатов (особенно консервированный) и многих других блюд. Он богат белком и омега-3 жирными кислотами», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие сердечно-сосудистые заболевания поддаются профилактике, в том числе за счет коррекции питания. Одним из наиболее ценных продуктов для сердечно-сосудистой системы являются рыба и морепродукты, уточнила эксперт.

Ранее врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью.