Россиянам назвали самый ценный для сердца и сосудов продукт

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Однако значительная часть этих заболеваний поддается профилактике, в том числе за счет коррекции питания. Одним из наиболее ценных продуктов для сердечно-сосудистой системы являются рыба и морепродукты, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«Одним из наиболее ценных продуктов для сердечно-сосудистой системы являются рыба и морепродукты. Особенно полезны жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины, тунец и сельдь. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые оказывают комплексное положительное влияние на сердце и сосуды. Омега-3 помогает снизить уровень триглицеридов в крови, уменьшает воспаление сосудистых стенок и предотвращает образование тромбов. Регулярное потребление рыбы способствует снижению риска инфаркта миокарда, инсульта и развития атеросклероза. Включайте рыбу в рацион минимум два раза в неделю для получения максимальной пользы», – объяснила врач.

Овощи — еще один важный продукт для сердца и сосудов. Это источник витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, которые помогают укреплять сосуды и снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Особенно полезны брокколи, шпинат, капуста, морковь, свекла и болгарский перец.

«Антиоксиданты в овощах борются с окислительным стрессом — фактором развития атеросклероза. Клетчатка способствует снижению уровня холестерина в крови за счет связывания его с желчными кислотами и выведения из организма. Включайте овощи в каждый прием пищи: салаты, гарниры или свежие закуски — это поможет поддерживать здоровье сердца на высоком уровне. Фрукты — это тоже неотъемлемая часть сердечно-сосудистой диеты. Яблоки, ягоды (черника, малина), цитрусовые (апельсины, грейпфруты), киви и груши богаты витамином C, флавоноидами и другими фитонутриентами», – рассказала доктор.

Помимо включения перечисленных продуктов важно соблюдать общие принципы здорового питания: ограничивайте потребление насыщенных жиров (жирное мясо, сливочное масло) и избегайте трансжиров (часто встречаются в выпечке промышленного производства), уменьшайте потребление соли до рекомендуемых норм (не более 5 г в день) для контроля артериального давления, ограничивайте употребление сахара и сладостей и не забывайте о физической активности: регулярные упражнения дополнят правильное питание.

