Названы сорта кофе, которые подорожали больше всего в августе

Кофе сорта робуста и арабика больше всего подорожал среди всех товаров на мировых рынках в августе. Данные отчетов бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов приводит РИА Новости.

Цена на кофе робуста за месяц выросла в полтора раза, а арабика подорожала на 29%. Помимо этого, цены на сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке увеличились на 4,9% .

По мнению экономиста, Люзы Байгузиной, кофе в России может подорожать на 5—10% в 2026 году при оптимистичном сценарии. При умеренном сценарии рост цен составит 10 — 20%. По словам Байгузиной, в случае продолжения экстремальных погодных условий и увеличения других вышеуказанных факторов, увеличение цен может составить 20 — 40% и более.

По данным «Контур Маркета», кофе в российских магазинах за год подорожал на 27%, до 379 рублей за упаковку 150 г. При этом спрос на него вырос на 4%, сообщала газета «Известия».

Ранее в США подорожали чай и кофе из-за тарифов Трампа.