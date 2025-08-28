«Кофе не поможет»: россиянам раскрыли скрытые причины постоянной сонливости

Постоянная сонливость даже в разгар рабочего дня – это признак нарушения биологических ритмов, справиться с которым с помощью кофе невозможно. В таком состоянии полезен будет короткий дневной сон, но важно, чтобы он не перешёл в глубокую стадию, рассказал доктор биологических наук Владимир Дорохов в беседе с Pravda.Ru.

У человека есть два биологических ритма — ночной и дневной, поэтому иногда желание поспать в дневное время суток – это совершенно нормально, отметил специалист. По его словам, такой отдых может быть даже полезен, если не делать его слишком длительным.

«Отдых не должен превышать получаса. Иначе организм переходит в глубокую стадию сна, что потом мешает нормально заснуть ночью», — подчеркнул Дорохов.

По его мнению, дремать днём можно только до 16:00, так как более поздний сон нарушает ночной отдых. Это особенно вредно для тех, кто уже страдает от бессонницы – таким людям вообще лучше не спать днём, считает биолог. А тем, у кого проблем с засыпанием по ночам нет, небольшая дневная пауза поможет восстановить силы и повысить работоспособность, заключил эксперт.

До этого врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что если проспать больше получаса днём, то велик риск проснуться разбитым и с головной болью. Чтобы этого избежать, дневная сиеста не должна занимать больше 20–30 минут. По словам врача, лучше всего устраивать такой дневной отдых в период с 13:00 до 15:00.

