В России хотят ввести стандарт единой школьной спортивной формы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Госдума рассматривает идею введения единой спортивной формы в школах. При этом известен ее дизайн, отметил он в интервью ТАСС.

По словам Матыцина, школьная спортивная форма будет выполнена в цветах российского триколора. Помимо этого, депутаты рассматривают вопрос «обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО », а также по включению предметов физкультуры в список обязательных учебных предметов.

Матыцин отметил, что Минспорт поддерживает данную инициативу, у Минпросвещения в свою очередь возникли вопросы по части реализации данного нововведения.

«С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы», — добавил политик.

В начале мая в Госдуме призвали расширить программу физкультуры так, чтобы охватить всех учащихся. При каких-либо проблемах со здоровьем дети не должны просто освобождаться от тренировок – для них нужны отдельные, подходящие по состоянию здоровья уроки.

Ранее глава Минздрава заявил, что почти полмиллиона школьников страдают ожирением.