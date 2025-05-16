В Госдуме призвали расширить программу физкультуры на всех учащихся

В России необходимо расширить программу физкультуры так, чтобы охватить всех учащихся. При каких-либо проблемах со здоровьем дети не должны просто освобождаться от тренировок – для них нужны отдельные, подходящие по состоянию здоровья уроки, заявил НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Депутат напомнил, что сегодня дети, имеющие те или иные заболевания, получают медицинские справки об освобождении, которые позволяют им не посещать занятия. Такой подход он назвал неверным.

«Я считаю, что физкультуре надо уделять особое внимание. Если есть какие-то проблемы со здоровьем у ребенка, нужно конкретно для него разрабатывать упражнения. Заниматься физкультурой должны все», — убежден Берулава.

Он назвал идеальным учителя физкультуры, который любит детей, а перед тем, как устроиться в школу, прошел специальную физическую подготовку в вузе. Речь идет об особенных занятиях, которые все школьники должны посещать с удовольствием, подчеркнул парламентарий.

Напомним, до этого член комиссии ОП по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП РТ Ольга Павлова заявила, что российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, так как это один из главнейших предметов. Также она отметила, что необходимо дорабатывать вопрос разного уровня здоровья детей, поскольку те, кто не могут заниматься, получают зачет за реферат или же «принеся мяч в школу».

Ранее в Госдуме предложили ввести занятия физкультурой на предприятиях и в госучреждениях.