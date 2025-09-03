На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, какой ремонт в доме УК обязана делать бесплатно

Специалист Бондарь: УК должна бесплатно ремонтировать почтовые ящики
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Управляющая компания (УК) обязана бесплатно проводить ремонт общедомового имущества, в том числе почтовых ящиков и полотенцесушителей. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, эти работы уже включены в ежемесячную плату за содержание жилья. Он отметил, что к общедомовому имуществу также относятся несущие конструкции на балконе — балконная плита и ограждения, поэтому за их содержанием также следит УК.

«Что касается труб, то здесь граница ответственности обычно проходит по первому запорному крану от стояка в квартире. Все общедомовые стояки (холодной и горячей воды, канализации) до этого крана находятся в ведении УК», — добавил Бондарь.

В случае, если организация отказывается выполнять обязанности, эксперт посоветовал направить ей письменное обращение, например, через приложение «Госуслуги.Дом». В случае отказа или отсутствия ответа можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, а после — в суд.

До этого Дмитрий Бондарь говорил, что главная обязанность любой управляющей компании – следить за порядком в многоквартирном доме и при необходимости оказывать жильцам помощь. Если свои функции нерадивая УК выполняет плохо, то ее можно сменить.

Ранее сообщалось, что глава УК напал на жильцов с баллончиком и сигнальным пистолетом.

