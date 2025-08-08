На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава УК поссорился с жильцами и применил против них баллончик и сигнальный пистолет

alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге конфликт председателя управляющей компании (УК) с жильцами закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 7 августа у дома 22 по улице Верности. В полицию поступила информация о нападении на 35-летнюю женщину. По прибытии на место вызова сотрудник ведомства обнаружил травмированную гражданку и ее 34-летнего соседа. Они рассказали, что у них случился конфликт с 69-летним председателем управляющей компании. Пожилой мужчина не смог сдержать эмоций и распылил в оппонентку газовый баллончик, а в другого жильца выстрелил из пистолета.

«Оба пострадавших обратились за медицинской помощью, мужчина — с множественными ушибами, женщина - с травмой груди», — отметили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Ранее в Петербурге ссора врача и пациента в травмпункте закончилась дракой.

