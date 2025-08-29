Украинец на суде по делу о подрыве «Северных потоков» просил телефонные разговоры с женой

Фигурант дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», гражданин Украины Сергей Кузнецов на заседании суда в Болонье запросил возможность общения по телефону с женой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление об аресте мужчины.

«Защита обращается с запросом на телефонные переговоры с супругой… доступной по телефонному номеру», — сказано в документе.

В постановлении не сообщается о принятом решении.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».