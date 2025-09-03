Жителя ХМАО отправили под арест за поджог петарды

Жителя ХМАО, поджегшего петарду, оштрафовали за хулиганство, сообщается в Тelegram-канале судебной системы округа.

Инцидент произошел в дворе дома на улице Бажова в Сургуте. Местный житель поджег петарду и направил ее в сторону детской площадки. При этом мужчина выражался нецензурной бранью. О причинах его агрессии не уточняется.

В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако югорчанина привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Сургутский городской суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

До этого в Петербурге сверстник выстрелил школьнику в голову из ракетницы. Перепуганного «стрелка» увезли в отдел, поговорили и передали родителям. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга и контузию, состояние пациента оценили как средней степени тяжести. На данный момент жизни восьмиклассника ничего не угрожает, он находится в нейрохирургическом отделении.

Ранее подросток выстрелил петардой в лицо бездомному в Нижегородской области.