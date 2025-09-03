На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя ХМАО отправили под арест за поджог петарды

В Сургуте мужчину, угрожавшего детям петардой, заключили под стражу
true
true
true
close
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Жителя ХМАО, поджегшего петарду, оштрафовали за хулиганство, сообщается в Тelegram-канале судебной системы округа.

Инцидент произошел в дворе дома на улице Бажова в Сургуте. Местный житель поджег петарду и направил ее в сторону детской площадки. При этом мужчина выражался нецензурной бранью. О причинах его агрессии не уточняется.

В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако югорчанина привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Сургутский городской суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

До этого в Петербурге сверстник выстрелил школьнику в голову из ракетницы. Перепуганного «стрелка» увезли в отдел, поговорили и передали родителям. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга и контузию, состояние пациента оценили как средней степени тяжести. На данный момент жизни восьмиклассника ничего не угрожает, он находится в нейрохирургическом отделении.

Ранее подросток выстрелил петардой в лицо бездомному в Нижегородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами