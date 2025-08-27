В Петербурге сверстник выстрелил школьнику в голову из ракетницы

В Петербурге восьмикласснику выстрелили в голову из ракетницы

Подросток из Петербурга попал в больницу после стрельбы в Калининском районе города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Вавиловых. По данным издания, изначально медиков вызвали к мальчику, который якобы пострадал от взрыва петарды.

Однако позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной стало неосторожное обращение с ракетницей. В результате один из участников инцидента случайно выстрелил в другого.

«Перепуганного «стрелка» увезли в отдел, поговорили и передали родителям», – сообщается в публикации.

Пострадавшего медики направили в больницу имени Раухфуса, специалисты диагностировали у него ушиб головного мозга и контузию, состояние пациента оценили как средней степени тяжести. На данный момент жизни восьмиклассника ничего не угрожает, он находится в нейрохирургическом отделении.

Ранее в детском лагере Петербурга юноша выстрелил школьнику в живот из ракетницы.