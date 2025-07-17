Подросток выстрелил петардой в лицо бездомному в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали участников инцидента с избиением мужчины и стрельбой из пускового устройства для пиротехники. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейским удалось установить личности троих участников инцидента, ими оказались жители города Дзержинска в возрасте от 11 до 14 лет. Двум 14-летним подросткам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. В данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Родителей 11-летнего мальчика, не достигшего возраста уголовной ответственности, привлекут по ст. 5.35 КоАП РФ. Стражи порядка продолжают поиски других участников инцидента.

Агентство РИА Новости сообщает, что один из 14-летних задержанных непосредственно избивал 55-летнего мужчину без определенного места жительства и совершил в его сторону выстрел петардой.

Инцидент произошел на бульваре Химиков в Дзержинске. На видео с места случившегося видно, как юноша ударяет ногой в лицо сидевшего рядом с лавкой мужчину. Когда тот падает головой на асфальт, молодой человек стреляет ему в лицо петардой. При этом лицо подростка закрыто медицинской маской.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток избил юношу и оправдался защитой девочек.