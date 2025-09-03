На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области внедорожник протаранил стадо коров

Babr Mash: внедорожник Lexus врезался в стадо коров в Иркутской области
Shutterstock

В Иркутской области внедорожник Lexus столкнулся со стадом коров. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел ночью на участке дороги Монды — Култук. В результате ДТП две коровы получили несовместимые с жизнью травмы, еще две пострадали. Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о состоянии водителя пока нет.

«Местные говорят, что рогатые часто гуляют там сами по себе, особенно ночью. Совет — снижайте скорость на этом участке», — отмечается в сообщении.

В прошлом году пятерым жителям Республики Бурятия понадобилась медицинская помощь после столкновения с коровой на федеральной трассе «Улан-Удэ – Кяхта». Водитель Toyota Vista не заметил корову, которая вышла на дорогу, и врезался в животное. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Находившиеся в салоне 43-летняя женщина и ее четверо детей получили травмы различной степени тяжести, их забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке бездомные собаки отрывают у автомобилей номера по ночам.

