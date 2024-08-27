Россиянка с четырьмя детьми попала в больницу после ДТП с коровой

Пятерым жителям Республики Бурятия понадобилась медицинская помощь после столкновения с животным на федеральной трассе »Улан-Удэ – Кяхта». Об этом сообщает издание «Ариг Ус» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 27 августа недалеко от села Субзуй. Водитель «Toйота Виста» не заметил корову, которая вышла на дорогу, после чего авто съехало в кювет и опрокинулось. Находившиеся в салоне 43-летняя женщина и ее четверо детей получили травмы различной степени тяжести, их забрали в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что родители перевозили детей с нарушением правил дорожного движения, в машине отсутствовали специальные удерживающие устройства, также несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее в Сочи корова атаковала на дороге женщину и забодала ее.