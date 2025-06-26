В ВШЭ обещали помогать студентам, которых случайно внесли в реестр незаконных мигрантов

Проректор Высшей школы экономики Виктория Панова подтвердила «Газете.Ru», что за последний месяц увеличилось число студентов, ошибочно попавших в реестр контролируемых лиц (туда вносят незаконных мигрантов). По словам Пановой, 95% таких студентов уже удалось исключить из этого списка.

«НИУ ВШЭ строго соблюдает миграционное законодательство Российской Федерации и своевременно предоставляет документы иностранных обучающихся, проживающих в общежитиях университета, для продления миграционного учета по месту проживания. В период с 30 мая 2025 года по настоящее время возросло количество обращений от иностранных студентов НИУ ВШЭ, обнаруживших себя в Реестре контролируемых лиц (РКЛ). С момента начала работы реестра НИУ ВШЭ ведет учет студентов, которые в него попали, и ежедневно взаимодействует с Главным управлением по вопросам миграции МВД», — сказала она.

Панова уточнила, что большинство попавших в реестр студентов уже были из него исключены.

«На 26 июня 95% студентов в рамках этого взаимодействия были исключены из РКЛ. НИУ ВШЭ уделяет особое внимание сопровождению иностранных обучающихся, обеспечивая их правовую и административную поддержку. Каждый студент важен, и по каждому случаю ведется персональная работа подразделениями университета круглосуточно. НИУ ВШЭ продолжает контролировать ситуацию, оперативно реагируя на все возникающие вопросы», — добавила она.

26 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что иностранные студенты НИУ ВШЭ ошибочно попадают в РКЛ — обычно туда вносят иностранцев, которые незаконно находятся в России. Студентка четвертого курса журналистики ВШЭ из Казахстана рассказала изданию, что обучалась и работала в России, имея все необходимые документы для легального проживания в стране, однако 30 мая девушку внесли в РКЛ, где она числилась до 18 июня.

19 июня студентку снова внесли в РКЛ, через два дня ее удалили из списков, а 25 июня фамилия девушки появилась в реестре в третий раз. У студентки заблокировали банковские карты, она не может устроиться на работу — работодатель, предложивший оффер, отказал в трудоустройстве из-за штрафов за оформление иностранцев, находящихся в РКЛ. В МВД ей заявили, что система работают плохо и пока реестр не наладят, проблему не устранят. По словам студентки, многие ее иностранные однокурсники также попали в список.

Ранее колледж в Перми отчислил студентов, приехавших на военные сборы на личном авто.