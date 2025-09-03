В Москве арестован экс-гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

В Москве арестовали бывшего генерального директора конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислава Алымова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Алымова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. По некоторым сведениям, оно может быть связано с договором о поставке станков для нужд КБ «Мотор».

Созданное в 1961 году конструкторское бюро «Мотор» является одним из ключевых звеньев российской космической отрасли. Оно является частью Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) «Роскосмоса». Алымов возглавил КБ в 2022 году, а до того занимал должность главного технолога.

